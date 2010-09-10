Аккумулятор для автомобиля

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Аккумулятор для автомобиля

Сообщение Meran » Вчера, 23:27

Последнее время в моем Форде часто глохнет аккумулятор, чаще всего в самое неподходящее время. Это страшно раздражает, потому что постоянно приходится заводить машину с толчка. Может, посоветуйте, что с ним делать.
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