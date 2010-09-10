Аккумулятор для автомобиля

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Аккумулятор для автомобиля

Сообщение Meran » 27 сен 2019, 23:27

Последнее время в моем Форде часто глохнет аккумулятор, чаще всего в самое неподходящее время. Это страшно раздражает, потому что постоянно приходится заводить машину с толчка. Может, посоветуйте, что с ним делать.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Аккумулятор для автомобиля

Сообщение BlackFury » Вчера, 16:07

Ну это вам нужно в СТО ближайшее подъехать и поинтересоваться где можно купить качественный двигатель для своего автомобиля, они я думаю знаются в этом вопросе.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Аккумулятор для автомобиля

Сообщение Noone » 21 минуту назад

Я когда-то тоже столкнулся с этой проблемой, но мне повезло, так как мне помогли эти ребята http://www.turbotema.ru Предоставив новый более качественный аккумулятор для моего автомобиля, также стоит отмтеить что качество обслуживания на довольно высоком уровне, в общем лично на меня они справили очень положительное впечателние.
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