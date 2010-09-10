Сообщение Meran » 27 сен 2019, 23:27

Последнее время в моем Форде часто глохнет аккумулятор, чаще всего в самое неподходящее время. Это страшно раздражает, потому что постоянно приходится заводить машину с толчка. Может, посоветуйте, что с ним делать.