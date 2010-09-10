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gonchar84 Гость RZN.info Сообщения: 9 Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56 Re: Заработок школьнику Цитата Сообщение gonchar84 » 13 минут назад Мне кажется, школьникам нельзя регистрироваться в букмекерских конторах, там же ограничение по возрасту. Так что для начала, можешь пока что заглянуть на сайт этой https://sportfakt.ru/bk/bukmekerskaya-kontora-zenit букмекерской конторы «Зенит», или любой другой, которая больше понравится. Посмотри как там всё устроено, почитай прогнозы, последи, сбываются ли они. А когда станешь совершеннолетним, уже будешь полностью готов делать ставки, тогда и можно будет начинать этим заниматься. Вернуться к началу

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