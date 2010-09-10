Заработок школьнику
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Заработок школьнику
Стоит ли начинать ставить на спорт, если ты ещё школьник? Будут ли перспективы?
Re: Заработок школьнику
Мне кажется, школьникам нельзя регистрироваться в букмекерских конторах, там же ограничение по возрасту. Так что для начала, можешь пока что заглянуть на сайт этой https://sportfakt.ru/bk/bukmekerskaya-kontora-zenit букмекерской конторы «Зенит», или любой другой, которая больше понравится. Посмотри как там всё устроено, почитай прогнозы, последи, сбываются ли они. А когда станешь совершеннолетним, уже будешь полностью готов делать ставки, тогда и можно будет начинать этим заниматься.
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