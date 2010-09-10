Фейерверки для шоу
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Фейерверки для шоу
Ребят, всем привет! У моего брата скоро будет юбилей свадьбы, и поэтому я хотел устроить им гроское шоу из фейерверков, пока правда я не знаю где их можно купить, поэтому друзья, если вы знаете где можно купить большие фейерверки, то пишите.
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