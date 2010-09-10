Фейерверки для шоу

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Фейерверки для шоу

Сообщение Dendi1 » Вчера, 22:57

Ребят, всем привет! У моего брата скоро будет юбилей свадьбы, и поэтому я хотел устроить им гроское шоу из фейерверков, пока правда я не знаю где их можно купить, поэтому друзья, если вы знаете где можно купить большие фейерверки, то пишите.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Фейерверки для шоу

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 17:07

А не проще купить салют, он хоть немного и дороже, но намного ярче чем обычный фейерверк, а купить такую пиротехнику можно в инете, там такого дерьма очень много.
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