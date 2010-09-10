Фейерверки для шоу
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Фейерверки для шоу
Ребят, всем привет! У моего брата скоро будет юбилей свадьбы, и поэтому я хотел устроить им гроское шоу из фейерверков, пока правда я не знаю где их можно купить, поэтому друзья, если вы знаете где можно купить большие фейерверки, то пишите.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Фейерверки для шоу
А не проще купить салют, он хоть немного и дороже, но намного ярче чем обычный фейерверк, а купить такую пиротехнику можно в инете, там такого дерьма очень много.
Re: Фейерверки для шоу
Привет, я внимательно прочитал твой вопрос, и могу сказать, что у меня есть решение. Так как я на новый год люблю устраивать различные шоу из салюта и фейерверков, и покупаю я всю эту пиротехнику здесь https://www.bah.ru Потому как здесь самые дешевые цены, очень качественное обслуживания и довольно быстрая скорость доставки.
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