Доска обьявлений
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Доска обьявлений
Всем привет, вот буквально 2 дня назад делал ремонт в квартире, и во время этого заметил. что у меня куча ненужных дорогостоящих вещей. И поэтому я решил их продать. Но вот в чем проблема, денег нет на подачу объявления, и поэтому мне нужно найти бесплатную доску объявлений, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
Re: Доска обьявлений
Я лично когда мне нужно что либо продать, ставлю обьявление на авито, и буквально через несколько часов мне уже пишут потенциальные покупатели.
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