Доска обьявлений

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Доска обьявлений

Сообщение Meran » Вчера, 22:57

Всем привет, вот буквально 2 дня назад делал ремонт в квартире, и во время этого заметил. что у меня куча ненужных дорогостоящих вещей. И поэтому я решил их продать. Но вот в чем проблема, денег нет на подачу объявления, и поэтому мне нужно найти бесплатную доску объявлений, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Доска обьявлений

Сообщение BlackFury » Сегодня, 15:21

Я лично когда мне нужно что либо продать, ставлю обьявление на авито, и буквально через несколько часов мне уже пишут потенциальные покупатели.
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