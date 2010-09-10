Доска обьявлений
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Доска обьявлений
Всем привет, вот буквально 2 дня назад делал ремонт в квартире, и во время этого заметил. что у меня куча ненужных дорогостоящих вещей. И поэтому я решил их продать. Но вот в чем проблема, денег нет на подачу объявления, и поэтому мне нужно найти бесплатную доску объявлений, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
Re: Доска обьявлений
Я лично когда мне нужно что либо продать, ставлю обьявление на авито, и буквально через несколько часов мне уже пишут потенциальные покупатели.
Re: Доска обьявлений
Мне уже надовели эти все авито, решил не так давно воспользоваться этим сайтом. https://www.bixti.ru/ Тут уже более миллиона объявлений. Прикупил кое что новое. Главное, что размещать можно бесплатно. Сайт всегда рабочий, не виснет. Такие же разделы как на авито, но нет такой загруженности и всё по делу. Если надо что-то купить, сначала захожу сюда.
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