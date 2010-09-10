Удаление бородавок

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Удаление бородавок

Сообщение oleg2002209 » 16 минут назад

Всем привет, у меня относительно недавно после поездки в одно место появилась бородавка, и она очень неприятная, поэтому мне нужно ее в кротчайшие сроки удалить, если вы знаете где это можно сделать, то подскажите и мне, я был бы очень вам благодарен.
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