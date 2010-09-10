Удаление бородавок
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Удаление бородавок
Всем привет, у меня относительно недавно после поездки в одно место появилась бородавка, и она очень неприятная, поэтому мне нужно ее в кротчайшие сроки удалить, если вы знаете где это можно сделать, то подскажите и мне, я был бы очень вам благодарен.
Re: Удаление бородавок
У меня однажды на лице появилась бородавка, я пришел к своей бабушки, она мне дала какой то раствор, что то прочитала, и на следующее утро бородавки как и не было.
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