Регистрация торговой марки
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Регистрация торговой марки
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается регистрацией торговой марки. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.
Re: Регистрация торговой марки
Попробуй обратится к ближайшему нотариусу, мне кажется что они могут этим заниматься, по крайней мере проконсультируют.
Re: Регистрация торговой марки
Сейчас на самом деле очень много компаний, которые занимаются регистрацией торговой марки, к примеру я обращался к этой https://www.viconsult.com потому что по отзывам к ней меньше всего претензий, я бы сказал что их вообще нет, а из преимуществ могу выделить качество обслуживания клиентов, и цены на услуги которые они предоставляют, а их там очень много, так что я думаю они тебе смогут помочь.
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