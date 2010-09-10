Регистрация торговой марки

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Регистрация торговой марки

Сообщение BlackFury » 28 сен 2019, 23:01

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается регистрацией торговой марки. Но к сожалению мне так и не удалось найти сервис. который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Поэтому буду надеяться на вас, так как вы меня уже не раз выручали из сложной ситуации, и этот случай не станет исключением.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Регистрация торговой марки

Сообщение Noone » Вчера, 16:33

Попробуй обратится к ближайшему нотариусу, мне кажется что они могут этим заниматься, по крайней мере проконсультируют.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Регистрация торговой марки

Сообщение Meran » Сегодня, 14:38

Сейчас на самом деле очень много компаний, которые занимаются регистрацией торговой марки, к примеру я обращался к этой https://www.viconsult.com потому что по отзывам к ней меньше всего претензий, я бы сказал что их вообще нет, а из преимуществ могу выделить качество обслуживания клиентов, и цены на услуги которые они предоставляют, а их там очень много, так что я думаю они тебе смогут помочь.
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