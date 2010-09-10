Какую музыку вы слушаете?
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Какую музыку вы слушаете?
Привет, всем. Какую музыку любите, какие жанры и каких исполнителей слушаете чаще всего? Я последнее время совсем от жизни отстал, музыкальные каналы совсем не смотрю, новинок не знаю, не говоря уже об исполнителях. И посоветуйте, пожалуйста сайты, где можно без регистрации музыку онлайн слушать, чтоб выбор хороший был.
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