Какую музыку вы слушаете?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Sumail » 13 минут назад

Привет, всем. Какую музыку любите, какие жанры и каких исполнителей слушаете чаще всего? Я последнее время совсем от жизни отстал, музыкальные каналы совсем не смотрю, новинок не знаю, не говоря уже об исполнителях. И посоветуйте, пожалуйста сайты, где можно без регистрации музыку онлайн слушать, чтоб выбор хороший был.
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