Какую музыку вы слушаете?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Sumail » 28 сен 2019, 23:02

Привет, всем. Какую музыку любите, какие жанры и каких исполнителей слушаете чаще всего? Я последнее время совсем от жизни отстал, музыкальные каналы совсем не смотрю, новинок не знаю, не говоря уже об исполнителях. И посоветуйте, пожалуйста сайты, где можно без регистрации музыку онлайн слушать, чтоб выбор хороший был.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Какую музыку вы слушаете?

Сообщение Dendi1 » 29 сен 2019, 16:40

Я люблю слушать русский реп, особенно про любовь, потому как я романтик и мне по кайфу слушать такую музыку, а вообще еще клубная музыка мне нравится.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Какую музыку вы слушаете?

Сообщение polpol » Сегодня, 17:36

Когда я на работе, то слушаю что-нибудь из попсы, исполнителей даже не запоминаю, в слова редко вслушиваюсь. Лишь бы в ушах хоть что-то играло, а не слушать болтовню коллег. А вот дома слушаю только те композиции который мне нравятся. Вот сейчас слушаю леша стелит экшн - нормальный рэпчик)
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