Хочу создать сайт
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Хочу создать сайт
Добрый вечер! Решил создать свой интренет-магазин, что бы открыть свой бизнес через поствку вещей из Китая, поэтому ребят, нужно найти профессионалов, которые смогут мне его создать, надеюсь вы мне в этом поможете.
Re: Хочу создать сайт
Тут надо адекватно понимать, что пойдут огромные затраты на домен, сервер, дизайн и саму поставку товара. Если начнутся проблемы с деньгами, то попробуй преумножить часто своего бюджета через https://superbet.ru/parimatch-mirror/ и потом преумножать эти деньги через продажи.
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