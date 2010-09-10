Сообщение Noone » Вчера, 23:20

Добрый вечер! Решил создать свой интренет-магазин, что бы открыть свой бизнес через поствку вещей из Китая, поэтому ребят, нужно найти профессионалов, которые смогут мне его создать, надеюсь вы мне в этом поможете.