Хочу создать сайт

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Хочу создать сайт

Сообщение Noone » Вчера, 23:20

Добрый вечер! Решил создать свой интренет-магазин, что бы открыть свой бизнес через поствку вещей из Китая, поэтому ребят, нужно найти профессионалов, которые смогут мне его создать, надеюсь вы мне в этом поможете.
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Хочу создать сайт

Сообщение gosbon74 » Вчера, 23:37

Тут надо адекватно понимать, что пойдут огромные затраты на домен, сервер, дизайн и саму поставку товара. Если начнутся проблемы с деньгами, то попробуй преумножить часто своего бюджета через https://superbet.ru/parimatch-mirror/ и потом преумножать эти деньги через продажи.
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