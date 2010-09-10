Сообщение Meran » Сегодня, 16:50

Ну вообще, я бы рекомендовал бы вам лучше научится самому, в этом нет ничего сложного в наше время, так как есть конструкторы сайтов, с помощью которых можно создать действительно крутые сайты, а если вручную с нуля делать, то это будет очень дорого.