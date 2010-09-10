Радиаторы отопления

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Радиаторы отопления

Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:21

Ребят, помогите мне найти сервис, который занимается поставкой радиаторов отопления. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Радиаторы отопления

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 18:57

Я бы на вашем месте брал бы чугунные, так как они лучше всего передают тепло, да и вообще они намного бюджетней чем обычные стальные, не в плане цены а в плане затрат.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Радиаторы отопления

Сообщение Sumail » 10 минут назад

По своему опыту скажу что если вы обратите свое внимание на сайт http://www.mikonnt.ru то вы точно об этом не пожалеете. Потому как я у них в том году брал радиаторы, и лично мне качество этих радиаторов удовлетворило, к тому же покупал я по скидке, так что вообще кайф, так что я думаю тебе понравится данный сервис.
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