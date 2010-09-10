Радиаторы отопления
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Радиаторы отопления
Ребят, помогите мне найти сервис, который занимается поставкой радиаторов отопления. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Радиаторы отопления
Я бы на вашем месте брал бы чугунные, так как они лучше всего передают тепло, да и вообще они намного бюджетней чем обычные стальные, не в плане цены а в плане затрат.
Re: Радиаторы отопления
По своему опыту скажу что если вы обратите свое внимание на сайт http://www.mikonnt.ru то вы точно об этом не пожалеете. Потому как я у них в том году брал радиаторы, и лично мне качество этих радиаторов удовлетворило, к тому же покупал я по скидке, так что вообще кайф, так что я думаю тебе понравится данный сервис.
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