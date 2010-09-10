Сломался холодильник
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Сломался холодильник
Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?
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