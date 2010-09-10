Сломался холодильник

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Сломался холодильник

Сообщение Meran » Вчера, 23:23

Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Сломался холодильник

Сообщение Стасик » Сегодня, 08:26

Наш холодильник тоже испортился, так что мне пришлось поискать куда бы обратится для того что бы заказать холодильное и ресторанное оборудование. Нашлось все необходимое в этой компании https://chefpoint.ru/ которой я готов поделится с вами тоже. Вы вне сомнения на этом ресурсе найдете все то что и вам понравится.
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