Сломался холодильник
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Сломался холодильник
Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?
Re: Сломался холодильник
Наш холодильник тоже испортился, так что мне пришлось поискать куда бы обратится для того что бы заказать холодильное и ресторанное оборудование. Нашлось все необходимое в этой компании https://chefpoint.ru/ которой я готов поделится с вами тоже. Вы вне сомнения на этом ресурсе найдете все то что и вам понравится.
Re: Сломался холодильник
Вряд ли вам смогут здесь помочь, это вам нужно к специалистам обратится, которые смогу вам отремонтировать, сантехники вроде шарят в этом.
Re: Сломался холодильник
Насколько мне известно, по вашему вопросу сейчас очень популярная эта компания https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai Здесь работают профессионалы с очень положительными отзывами в интернете, да и цены на прайс здесь вполне доступные, так что думаю они вам отремонтируют холодильник за считанные часы.
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