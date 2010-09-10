Сломался холодильник

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Сломался холодильник

Сообщение Meran » 28 сен 2019, 23:23

Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Сломался холодильник

Сообщение Стасик » 29 сен 2019, 08:26

Наш холодильник тоже испортился, так что мне пришлось поискать куда бы обратится для того что бы заказать холодильное и ресторанное оборудование. Нашлось все необходимое в этой компании https://chefpoint.ru/ которой я готов поделится с вами тоже. Вы вне сомнения на этом ресурсе найдете все то что и вам понравится.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Сломался холодильник

Сообщение BlackFury » 29 сен 2019, 16:14

Вряд ли вам смогут здесь помочь, это вам нужно к специалистам обратится, которые смогу вам отремонтировать, сантехники вроде шарят в этом.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Сломался холодильник

Сообщение Noone » 29 сен 2019, 22:55

Насколько мне известно, по вашему вопросу сейчас очень популярная эта компания https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai Здесь работают профессионалы с очень положительными отзывами в интернете, да и цены на прайс здесь вполне доступные, так что думаю они вам отремонтируют холодильник за считанные часы.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Сломался холодильник

Сообщение irinakotova » Сегодня, 14:53

Meran писал(а):Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?


срочно заказывать холодильник, а продукты утилизировать!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Сломался холодильник

Сообщение irinakotova » Сегодня, 14:59

Стасик писал(а):Наш холодильник тоже испортился, так что мне пришлось поискать куда бы обратится для того что бы заказать холодильное и ресторанное оборудование. Нашлось все необходимое в этой компании которой я готов поделится с вами тоже. Вы вне сомнения на этом ресурсе найдете все то что и вам понравится.

вы сами ремонтировали холодильник?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Сломался холодильник

Сообщение irinakotova » Сегодня, 15:18

BlackFury писал(а):Вряд ли вам смогут здесь помочь, это вам нужно к специалистам обратится, которые смогу вам отремонтировать, сантехники вроде шарят в этом.

говорят, такие услуги доорого стоят
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