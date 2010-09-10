Сломался холодильник
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Сломался холодильник
Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?
Re: Сломался холодильник
Наш холодильник тоже испортился, так что мне пришлось поискать куда бы обратится для того что бы заказать холодильное и ресторанное оборудование. Нашлось все необходимое в этой компании https://chefpoint.ru/ которой я готов поделится с вами тоже. Вы вне сомнения на этом ресурсе найдете все то что и вам понравится.
Re: Сломался холодильник
Вряд ли вам смогут здесь помочь, это вам нужно к специалистам обратится, которые смогу вам отремонтировать, сантехники вроде шарят в этом.
Re: Сломался холодильник
Насколько мне известно, по вашему вопросу сейчас очень популярная эта компания https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai Здесь работают профессионалы с очень положительными отзывами в интернете, да и цены на прайс здесь вполне доступные, так что думаю они вам отремонтируют холодильник за считанные часы.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Сломался холодильник
Meran писал(а):Всем привет, у меня пару часов сломался холодильник, то есть именно заморозка, а у меня там очень много продуктов, которые нельзя долго оставлять без заморозки, поэтому ребят, посоветуйте что делать в такой ситуации?
срочно заказывать холодильник, а продукты утилизировать!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Сломался холодильник
Стасик писал(а):Наш холодильник тоже испортился, так что мне пришлось поискать куда бы обратится для того что бы заказать холодильное и ресторанное оборудование. Нашлось все необходимое в этой компании которой я готов поделится с вами тоже. Вы вне сомнения на этом ресурсе найдете все то что и вам понравится.
вы сами ремонтировали холодильник?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Сломался холодильник
BlackFury писал(а):Вряд ли вам смогут здесь помочь, это вам нужно к специалистам обратится, которые смогу вам отремонтировать, сантехники вроде шарят в этом.
говорят, такие услуги доорого стоят
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Сломался холодильник
У нас не сильно долго после ремонта очередного простоял холодильник. Да и ремонт хотели сделать на кухне, а то как-то все наставлено, места вообще нет. Решили одним ударом двух зайцев убить - поменять технику и освободить место. Нашли где есть вся необходимая встраиваемая бытовая техника для кухни. Экономия места, плюс это удобно. Я очень довольна. Наконец-то могу на кухне спокойно готовить и при это не мешать тем, кто кушает)
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