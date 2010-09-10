Фора в ставках

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Фора в ставках

Сообщение РусланР » 30 сен 2019, 12:03

Кто знает, что такое фора в ставках на футбол?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Фора в ставках

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:19

Ставками я увлекаюсь уже достаточно длительное время, но о том, что значить фора в футболе я раньше даже и понятия не имел и особо не использовал. Мне как-то друг посоветовал почитать данную статью и только после ее прочтения я понял, что это такое. Как оказалось, они тоже дают свои плюсы и благодаря им можно даже повысить свой выигрыш. Прочтите и вы ее, уверен, она вам станет полезной.
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