Фора в ставках

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Фора в ставках

Сообщение РусланР » 30 сен 2019, 12:03

Кто знает, что такое фора в ставках на футбол?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Фора в ставках

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 окт 2019, 12:19

Ставками я увлекаюсь уже достаточно длительное время, но о том, что значить фора в футболе я раньше даже и понятия не имел и особо не использовал. Мне как-то друг посоветовал почитать данную статью и только после ее прочтения я понял, что это такое. Как оказалось, они тоже дают свои плюсы и благодаря им можно даже повысить свой выигрыш. Прочтите и вы ее, уверен, она вам станет полезной.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Фора в ставках

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2020, 17:40

Фора, это статистика голов за предыдущие матчи. Странно, что вы собрались делать ставки и не знаете, на что стоит обращать внимание. Для того, чтобы сделать корректные ставки на спорт стоит пересмотреть и проанализировать и игроков и их команды. Одной удачей здесь не обойтись, уж это точно.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Фора в ставках

Сообщение Laca » Вчера, 22:54

А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?
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