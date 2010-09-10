Фора в ставках
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Фора в ставках
Кто знает, что такое фора в ставках на футбол?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Фора в ставках
Ставками я увлекаюсь уже достаточно длительное время, но о том, что значить фора в футболе я раньше даже и понятия не имел и особо не использовал. Мне как-то друг посоветовал почитать данную статью и только после ее прочтения я понял, что это такое. Как оказалось, они тоже дают свои плюсы и благодаря им можно даже повысить свой выигрыш. Прочтите и вы ее, уверен, она вам станет полезной.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Фора в ставках
Фора, это статистика голов за предыдущие матчи. Странно, что вы собрались делать ставки и не знаете, на что стоит обращать внимание. Для того, чтобы сделать корректные ставки на спорт стоит пересмотреть и проанализировать и игроков и их команды. Одной удачей здесь не обойтись, уж это точно.
Re: Фора в ставках
А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?
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