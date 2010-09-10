Фора в ставках

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Фора в ставках

Сообщение РусланР » 30 сен 2019, 12:03

Кто знает, что такое фора в ставках на футбол?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Фора в ставках

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 окт 2019, 12:19

Ставками я увлекаюсь уже достаточно длительное время, но о том, что значить фора в футболе я раньше даже и понятия не имел и особо не использовал. Мне как-то друг посоветовал почитать данную статью и только после ее прочтения я понял, что это такое. Как оказалось, они тоже дают свои плюсы и благодаря им можно даже повысить свой выигрыш. Прочтите и вы ее, уверен, она вам станет полезной.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Фора в ставках

Сообщение Наташа Швец » 26 мар 2020, 17:40

Фора, это статистика голов за предыдущие матчи. Странно, что вы собрались делать ставки и не знаете, на что стоит обращать внимание. Для того, чтобы сделать корректные ставки на спорт стоит пересмотреть и проанализировать и игроков и их команды. Одной удачей здесь не обойтись, уж это точно.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Фора в ставках

Сообщение Laca » 19 апр 2020, 22:54

А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Фора в ставках

Сообщение karina_bogdanova » 28 май 2020, 00:55

Laca писал(а):А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?


В принципе, все реально, если вы новичок в мире беттинга, то лучше в этом плане довериться профессионалам, полагаясь не только на свою удачу, а на прогнозы на спорт. Смотрите топ лучших капперов на сайте https://kapper-ratings.ru/ Читайте обзоры, отзывы игроков, можете попробовать для старта поиграть на бесплатках, а потом уже оформить подписку, там коэффициенты покруче будут.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Фора в ставках

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 19:06

Laca писал(а):А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?

Ну если у вас есть желание, тогда реально всё))
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Фора в ставках

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 19:29

Что такое фора вам уже ответили, а я бы от себя добавила пару слов о конторе 1 икс бет, если вы только учитесь делать ставки, вам нужно выбрать проверенного букмекера. У данной конторы высокие рейтинги, есть программы для различных типов устройств, финставки, виртуальный спорт и многое другое. Также предлагают хорошие бонусы и акции для всех пользователей. Поэтому, если вы ещё не определились с БК, регистрируйтесь на 1 икс бет.
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