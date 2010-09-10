Фора в ставках
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Фора в ставках
Кто знает, что такое фора в ставках на футбол?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Фора в ставках
Ставками я увлекаюсь уже достаточно длительное время, но о том, что значить фора в футболе я раньше даже и понятия не имел и особо не использовал. Мне как-то друг посоветовал почитать данную статью и только после ее прочтения я понял, что это такое. Как оказалось, они тоже дают свои плюсы и благодаря им можно даже повысить свой выигрыш. Прочтите и вы ее, уверен, она вам станет полезной.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Фора в ставках
Фора, это статистика голов за предыдущие матчи. Странно, что вы собрались делать ставки и не знаете, на что стоит обращать внимание. Для того, чтобы сделать корректные ставки на спорт стоит пересмотреть и проанализировать и игроков и их команды. Одной удачей здесь не обойтись, уж это точно.
Re: Фора в ставках
А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Фора в ставках
Laca писал(а):А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?
В принципе, все реально, если вы новичок в мире беттинга, то лучше в этом плане довериться профессионалам, полагаясь не только на свою удачу, а на прогнозы на спорт. Смотрите топ лучших капперов на сайте https://kapper-ratings.ru/ Читайте обзоры, отзывы игроков, можете попробовать для старта поиграть на бесплатках, а потом уже оформить подписку, там коэффициенты покруче будут.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Фора в ставках
Laca писал(а):А мне тоже очень интересно разобраться в этих вопросах. Подскажите, новичку реально в этом разобраться?
Ну если у вас есть желание, тогда реально всё))
Re: Фора в ставках
Что такое фора вам уже ответили, а я бы от себя добавила пару слов о конторе 1 икс бет, если вы только учитесь делать ставки, вам нужно выбрать проверенного букмекера. У данной конторы высокие рейтинги, есть программы для различных типов устройств, финставки, виртуальный спорт и многое другое. Также предлагают хорошие бонусы и акции для всех пользователей. Поэтому, если вы ещё не определились с БК, регистрируйтесь на 1 икс бет.
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