WEB разработчик

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

WEB разработчик

Сообщение Яно4ка » 30 сен 2019, 14:04

А где можно получить профессиональное обучение на WEB разработчика?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: WEB разработчик

Сообщение РусланР » Сегодня, 12:06

Есть много вариантов, но с личного опыта могу смело советовать компьютерную академию Шаг https://ekat.itstep.org/ Во-первых у них можно выбрать любую специальность, во-вторых, их преподаватели опытные специалисты в IT-компаниях и имеют большой опыт, ну и самое главное, вся программа обучение актуальная и преподают только свежую и нужную информацию к ученикам. На из сайта можешь посмотреть сколько длится обучение и какая стоимость.
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