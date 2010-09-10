WEB разработчик
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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WEB разработчик
А где можно получить профессиональное обучение на WEB разработчика?
Re: WEB разработчик
Есть много вариантов, но с личного опыта могу смело советовать компьютерную академию Шаг https://ekat.itstep.org/ Во-первых у них можно выбрать любую специальность, во-вторых, их преподаватели опытные специалисты в IT-компаниях и имеют большой опыт, ну и самое главное, вся программа обучение актуальная и преподают только свежую и нужную информацию к ученикам. На из сайта можешь посмотреть сколько длится обучение и какая стоимость.
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