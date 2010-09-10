WEB разработчик

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

WEB разработчик

Сообщение Яно4ка » 30 сен 2019, 14:04

А где можно получить профессиональное обучение на WEB разработчика?
Вернуться к началу
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: WEB разработчик

Сообщение РусланР » 02 окт 2019, 12:06

Есть много вариантов, но с личного опыта могу смело советовать компьютерную академию Шаг https://ekat.itstep.org/ Во-первых у них можно выбрать любую специальность, во-вторых, их преподаватели опытные специалисты в IT-компаниях и имеют большой опыт, ну и самое главное, вся программа обучение актуальная и преподают только свежую и нужную информацию к ученикам. На из сайта можешь посмотреть сколько длится обучение и какая стоимость.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: WEB разработчик

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:49

Я когда только вошел в эту тему, начал изучать и узнать все новое, то для меня вопросом стало, как сравнить модели мультиканальной атрибуции так, чтобы понимать как следует дальше. Я изучил отличную статью у Owox, вот она https://www.owox.ru/blog/articles/multi-channel-attribution-models-comparison/ доступно все расписано и вопросов больше не возникает. Главное помнить, то работать с мультиканальной атрибуцией требуются навыки.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Web-design»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей