WEB разработчик
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
WEB разработчик
А где можно получить профессиональное обучение на WEB разработчика?
Re: WEB разработчик
Есть много вариантов, но с личного опыта могу смело советовать компьютерную академию Шаг https://ekat.itstep.org/ Во-первых у них можно выбрать любую специальность, во-вторых, их преподаватели опытные специалисты в IT-компаниях и имеют большой опыт, ну и самое главное, вся программа обучение актуальная и преподают только свежую и нужную информацию к ученикам. На из сайта можешь посмотреть сколько длится обучение и какая стоимость.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: WEB разработчик
Я когда только вошел в эту тему, начал изучать и узнать все новое, то для меня вопросом стало, как сравнить модели мультиканальной атрибуции так, чтобы понимать как следует дальше. Я изучил отличную статью у Owox, вот она https://www.owox.ru/blog/articles/multi-channel-attribution-models-comparison/ доступно все расписано и вопросов больше не возникает. Главное помнить, то работать с мультиканальной атрибуцией требуются навыки.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей