Сообщение Meran » Вчера, 19:32

Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается производством кру. Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.