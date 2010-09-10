Можно ли обменять скины кс го на реальные деньги?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Можно ли обменять скины кс го на реальные деньги?

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 19:34

Привет, я недавно посмотрел свой инвентарь, и ужаснулся какие там скины, я и не что они стоят так дорого, чтоб вы понимали общая сумма скинов около 1500 долларов, вот правда как их вывести на реальные деньги я не знаю, может вы поможете, буду вам очень благодарен.
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