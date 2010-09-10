Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:34

Привет, я недавно посмотрел свой инвентарь, и ужаснулся какие там скины, я и не что они стоят так дорого, чтоб вы понимали общая сумма скинов около 1500 долларов, вот правда как их вывести на реальные деньги я не знаю, может вы поможете, буду вам очень благодарен.