Можно ли обменять скины кс го на реальные деньги?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Можно ли обменять скины кс го на реальные деньги?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:34

Привет, я недавно посмотрел свой инвентарь, и ужаснулся какие там скины, я и не что они стоят так дорого, чтоб вы понимали общая сумма скинов около 1500 долларов, вот правда как их вывести на реальные деньги я не знаю, может вы поможете, буду вам очень благодарен.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Можно ли обменять скины кс го на реальные деньги?

Сообщение BlackFury » Вчера, 23:14

Нихрена себе, это ж что у тебя там за скины, я могу в принципе парочку скинов у тебя купить, если конечно ты еще продаешь их, пиши если что в лс.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Можно ли обменять скины кс го на реальные деньги?

Сообщение Dendi1 » 9 минут назад

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