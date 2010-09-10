Доставка цветов

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Доставка цветов

Сообщение Sumail » Вчера, 19:38

Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Доставка цветов

Сообщение Noone » Вчера, 23:31

Я обычно своей девушке в метро цветы покупаю, как раз по дороги с работы, и сам приношу ей домой, она этому очень рада, поэтому доставка конечно хорошо, но как по мне лучше купить и подарить собственноручно.
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