Доставка цветов

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Доставка цветов

Сообщение Sumail » 30 сен 2019, 19:38

Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Доставка цветов

Сообщение Noone » 30 сен 2019, 23:31

Я обычно своей девушке в метро цветы покупаю, как раз по дороги с работы, и сам приношу ей домой, она этому очень рада, поэтому доставка конечно хорошо, но как по мне лучше купить и подарить собственноручно.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Доставка цветов

Сообщение Meran » Сегодня, 14:29

Я всегда когда меня нет в том городе где моя девушка, обращаюсь к этой компании https://cvetuly.ru Которая занимается доставкой цветов по всей России, доставка стоит сказать там очень быстрая, да и цены там особо не кусаются, кроме как когда большие праздники по типу 8 марта.
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