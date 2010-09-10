Доставка цветов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Доставка цветов
Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
Re: Доставка цветов
Я обычно своей девушке в метро цветы покупаю, как раз по дороги с работы, и сам приношу ей домой, она этому очень рада, поэтому доставка конечно хорошо, но как по мне лучше купить и подарить собственноручно.
Re: Доставка цветов
Я всегда когда меня нет в том городе где моя девушка, обращаюсь к этой компании https://cvetuly.ru Которая занимается доставкой цветов по всей России, доставка стоит сказать там очень быстрая, да и цены там особо не кусаются, кроме как когда большие праздники по типу 8 марта.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: amelina и 1 гость