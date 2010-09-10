Посоветуйте мне хорошего хирурга

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Посоветуйте мне хорошего хирурга

Сообщение BlackFury » Сегодня, 19:40

В общем, всем привет, мне нужно сделать одну очень важную операцию, где нужно хирургическое вмешательство, но нашим врачам я не особо доверяю, поэтому друзья, если вы знаете действительно хорошего хирурга, я буду очень благодарен, если вы мне сообщите о нем.
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