Посоветуйте мне хорошего хирурга
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Посоветуйте мне хорошего хирурга
В общем, всем привет, мне нужно сделать одну очень важную операцию, где нужно хирургическое вмешательство, но нашим врачам я не особо доверяю, поэтому друзья, если вы знаете действительно хорошего хирурга, я буду очень благодарен, если вы мне сообщите о нем.
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