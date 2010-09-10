Посоветуйте мне хорошего хирурга

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Посоветуйте мне хорошего хирурга

Сообщение BlackFury » Вчера, 19:40

В общем, всем привет, мне нужно сделать одну очень важную операцию, где нужно хирургическое вмешательство, но нашим врачам я не особо доверяю, поэтому друзья, если вы знаете действительно хорошего хирурга, я буду очень благодарен, если вы мне сообщите о нем.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Посоветуйте мне хорошего хирурга

Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:39

Я знаю что в приватных клиниках есть очень хорошие врачи, потому что там ценят труд таких специалистов, а в государственной всем пох на врачей, поэтому обращайтесь только в приватные клиники.
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