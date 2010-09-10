Посоветуйте мне хорошего хирурга
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Посоветуйте мне хорошего хирурга
В общем, всем привет, мне нужно сделать одну очень важную операцию, где нужно хирургическое вмешательство, но нашим врачам я не особо доверяю, поэтому друзья, если вы знаете действительно хорошего хирурга, я буду очень благодарен, если вы мне сообщите о нем.
Re: Посоветуйте мне хорошего хирурга
Я знаю что в приватных клиниках есть очень хорошие врачи, потому что там ценят труд таких специалистов, а в государственной всем пох на врачей, поэтому обращайтесь только в приватные клиники.
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