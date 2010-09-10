Посоветуйте мне хорошего хирурга
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Посоветуйте мне хорошего хирурга
В общем, всем привет, мне нужно сделать одну очень важную операцию, где нужно хирургическое вмешательство, но нашим врачам я не особо доверяю, поэтому друзья, если вы знаете действительно хорошего хирурга, я буду очень благодарен, если вы мне сообщите о нем.
Re: Посоветуйте мне хорошего хирурга
Я знаю что в приватных клиниках есть очень хорошие врачи, потому что там ценят труд таких специалистов, а в государственной всем пох на врачей, поэтому обращайтесь только в приватные клиники.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Посоветуйте мне хорошего хирурга
Привет, да, серьезная у вас проблема однако, но дело в том что вы не сказали где вы живете, так бы я возможно и порекомендовал бы вам врача. А так только могу посоветовать этот сайт http://kliniki.ru Где вы исходя из своей региональности выбираете клинику с наибольшим рейтингом, читаете отзывы и выбираете, как по мне это лучший вариант.
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