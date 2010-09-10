Посоветуйте мне хорошего хирурга

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Посоветуйте мне хорошего хирурга

Сообщение BlackFury » 30 сен 2019, 19:40

В общем, всем привет, мне нужно сделать одну очень важную операцию, где нужно хирургическое вмешательство, но нашим врачам я не особо доверяю, поэтому друзья, если вы знаете действительно хорошего хирурга, я буду очень благодарен, если вы мне сообщите о нем.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Посоветуйте мне хорошего хирурга

Сообщение Dendi1 » 30 сен 2019, 23:39

Я знаю что в приватных клиниках есть очень хорошие врачи, потому что там ценят труд таких специалистов, а в государственной всем пох на врачей, поэтому обращайтесь только в приватные клиники.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Посоветуйте мне хорошего хирурга

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 14:38

Привет, да, серьезная у вас проблема однако, но дело в том что вы не сказали где вы живете, так бы я возможно и порекомендовал бы вам врача. А так только могу посоветовать этот сайт http://kliniki.ru Где вы исходя из своей региональности выбираете клинику с наибольшим рейтингом, читаете отзывы и выбираете, как по мне это лучший вариант.
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