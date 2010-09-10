Как сделать вкусный аромат в квартире?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Как сделать вкусный аромат в квартире?
Ребят, хочу сделать в своем доме приятный аромат, а то я не знаю очень нейтральный запах, мне такой не нравится, но вот как сделать его более приятным я не знаю, поэтому мне нужна ваша помощь, заранее спасибо.
Re: Как сделать вкусный аромат в квартире?
Как как, купить ароматизатор, отличный вариант как по мне, да конечно у кого то может на него быть аллергия, но я не думаю что она у вас есть.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость