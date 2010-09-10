Как сделать вкусный аромат в квартире?
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Как сделать вкусный аромат в квартире?
Ребят, хочу сделать в своем доме приятный аромат, а то я не знаю очень нейтральный запах, мне такой не нравится, но вот как сделать его более приятным я не знаю, поэтому мне нужна ваша помощь, заранее спасибо.
Re: Как сделать вкусный аромат в квартире?
Как как, купить ароматизатор, отличный вариант как по мне, да конечно у кого то может на него быть аллергия, но я не думаю что она у вас есть.
Re: Как сделать вкусный аромат в квартире?
Meran писал(а):Как как, купить ароматизатор, отличный вариант как по мне, да конечно у кого то может на него быть аллергия, но я не думаю что она у вас есть.
Ароматизаторы не самый лучший выбор, он дает только временный эффект нормального запаха, да и химии там очень много, поэтому лично я пользуюсь эфирными маслами, потому как это действительно это натуральный запах, и держится он очень долго, покупаю если что я масла здесь http://www.aromashka.ru Потому что здесь есть из чего выбрать, да и цены на эфирные масла здесь довольно приемлемые.
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