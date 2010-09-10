Алюминиевый прокат

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Алюминиевый прокат

Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:42

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается алюминиевым прокатом. И так как я с этой темой особо не знаком, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что мы вместе сможем решить мой вопрос, заранее спасибо кажому зо потраченное на меня время.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Алюминиевый прокат

Сообщение oleg2002209 » 16 минут назад

Привет, я тебе так скажу я знаю такой прокат можно покупать неофициально в пунктах проиема металла, да у них будет дороже, но я только там знаю.
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