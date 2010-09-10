Алюминиевый прокат
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Алюминиевый прокат
Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается алюминиевым прокатом. И так как я с этой темой особо не знаком, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что мы вместе сможем решить мой вопрос, заранее спасибо кажому зо потраченное на меня время.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Алюминиевый прокат
Привет, я тебе так скажу я знаю такой прокат можно покупать неофициально в пунктах проиема металла, да у них будет дороже, но я только там знаю.
Re: Алюминиевый прокат
Привет, я конечно сам с этим не сталкивался, но сейчас как мне известно у всех на слуху эта компания http://alumin.pro Я посмотрел отзывы о них, пишут что это действительно проверенная компания, которая предоставляет алюминиевые металлопрокат и не только за вполне доступные деньги, поэтому я думаю такой вариант тебе подойдет.
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