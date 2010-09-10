Тормозная жидкость

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Тормозная жидкость

Сообщение Meran » Сегодня, 19:44

Ребят, хочу на днях заменить тормозную жидкость, потому как в последнее время тормоза стали очень громкими и крепящими, пока я правда понятия не имею где купить такую жидкость, но я надеюсь что вы мне собственно в этом поможете, буду всем очень благодарен.
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