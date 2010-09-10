Сообщение Meran » Сегодня, 19:44

Ребят, хочу на днях заменить тормозную жидкость, потому как в последнее время тормоза стали очень громкими и крепящими, пока я правда понятия не имею где купить такую жидкость, но я надеюсь что вы мне собственно в этом поможете, буду всем очень благодарен.