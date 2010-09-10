Тормозная жидкость
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Тормозная жидкость
Ребят, хочу на днях заменить тормозную жидкость, потому как в последнее время тормоза стали очень громкими и крепящими, пока я правда понятия не имею где купить такую жидкость, но я надеюсь что вы мне собственно в этом поможете, буду всем очень благодарен.
Re: Тормозная жидкость
Да там же чтобы смазать тормоза вовсе не обязательно покупать целый бутыль, можете в СТО за некую сумму купить и там же смазать, так получиться намного выгодней.
Re: Тормозная жидкость
Да вообще много где можно найти, тем более сейчас не дефицит подобных товаров. Например я когда мне необходимо купить какую то жидкость для автомобиля, в том числе и тормозную обращаюсь к этой компании https://klvmarket.ru Потому что я ей доверяю, так имею опыт с ней уже более двух лет, да и цены там действительно очень скромные, по сравнению с другими, так что я советую обратить на нее внимание.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя