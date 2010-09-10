Тормозная жидкость

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Тормозная жидкость

Сообщение Meran » 30 сен 2019, 19:44

Ребят, хочу на днях заменить тормозную жидкость, потому как в последнее время тормоза стали очень громкими и крепящими, пока я правда понятия не имею где купить такую жидкость, но я надеюсь что вы мне собственно в этом поможете, буду всем очень благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Тормозная жидкость

Сообщение Sumail » 30 сен 2019, 23:15

Да там же чтобы смазать тормоза вовсе не обязательно покупать целый бутыль, можете в СТО за некую сумму купить и там же смазать, так получиться намного выгодней.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Тормозная жидкость

Сообщение Noone » 41 минуту назад

Да вообще много где можно найти, тем более сейчас не дефицит подобных товаров. Например я когда мне необходимо купить какую то жидкость для автомобиля, в том числе и тормозную обращаюсь к этой компании https://klvmarket.ru Потому что я ей доверяю, так имею опыт с ней уже более двух лет, да и цены там действительно очень скромные, по сравнению с другими, так что я советую обратить на нее внимание.
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