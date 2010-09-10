Уборка

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Уборка

Сообщение igor81 » Сегодня, 08:29

Как часто вы делаете у себя дома генеральную уборку?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Уборка

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:16

Мы у себя дома раз в месяц делаем генеральную уборку и в этом нам помогает клининговая компания GreenCleaning. Они делают полную химчистку ковровых покрытий, мебели и мойку окон. В уборке используют безопасные для здоровья чистящие средства. У нас маленький ребенок и мы переживали чтобы не было аллергии, но вот уже как полгода пользуемся услугами клининга и всё хорошо.
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