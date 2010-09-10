Продвижение

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Продвижение

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 09:19

У кого можно заказать качественное продвижение сайта?
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Продвижение

Сообщение igor81 » Сегодня, 10:42

Для продвижения можно заказать у линкбилдеров работу, например, вот здесь https://prposting.com/ru Вы сами пишите материал для публикации, выбираете любое количество площадок по параметрам, оплачиваете всё и ребята приступают к работе. Все их действия фиксируются и контролируются, по итогу сдаётся отчёт. Такая схема продвижения сейчас самая актуальная и дешевле, нежели у сеошников.
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