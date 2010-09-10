Продвижение
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Продвижение
У кого можно заказать качественное продвижение сайта?
Re: Продвижение
Для продвижения можно заказать у линкбилдеров работу, например, вот здесь https://prposting.com/ru Вы сами пишите материал для публикации, выбираете любое количество площадок по параметрам, оплачиваете всё и ребята приступают к работе. Все их действия фиксируются и контролируются, по итогу сдаётся отчёт. Такая схема продвижения сейчас самая актуальная и дешевле, нежели у сеошников.
Re: Продвижение
По этим ссылкам потом будут переходить, на это расчет? Лучше заказать тизерную https://www.directadvert.ru/ рекламу, она точно привлечет качественный трафик.
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