Продвижение
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Продвижение
У кого можно заказать качественное продвижение сайта?
Re: Продвижение
По этим ссылкам потом будут переходить, на это расчет? Лучше заказать тизерную https://www.directadvert.ru/ рекламу, она точно привлечет качественный трафик.
Re: Продвижение
Сейчас в интернете можно продвигать что угодно, не только сайты, но и социальные сети, бизнес и так далее.
Re: Продвижение
gonchar84 писал(а):Сейчас в интернете можно продвигать что угодно, не только сайты, но и социальные сети, бизнес и так далее.
На данный момент популярной социальной сеть является Тик Ток. Поэтому многие люди стараются раскрутить его любыми способами. Есть несколько способов, описанных вот здесь https://tikstar.ru/ . Если у вас получится это сделать, то вы сможете зарабатывать вполне приличные деньги. Но для этого, продвижению надо уделять достаточно внимания.
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