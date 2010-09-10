Продвижение
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Продвижение
У кого можно заказать качественное продвижение сайта?
Re: Продвижение
По этим ссылкам потом будут переходить, на это расчет? Лучше заказать тизерную https://www.directadvert.ru/ рекламу, она точно привлечет качественный трафик.
Re: Продвижение
Сейчас в интернете можно продвигать что угодно, не только сайты, но и социальные сети, бизнес и так далее.
Re: Продвижение
gonchar84 писал(а):Сейчас в интернете можно продвигать что угодно, не только сайты, но и социальные сети, бизнес и так далее.
На данный момент популярной социальной сеть является Тик Ток. Поэтому многие люди стараются раскрутить его любыми способами. Есть несколько способов, описанных вот здесь https://tikstar.ru/ . Если у вас получится это сделать, то вы сможете зарабатывать вполне приличные деньги. Но для этого, продвижению надо уделять достаточно внимания.
Re: Продвижение
ТИК ТОК сейчас рулит, да и Инстаграм тоже рассмотрите
Re: Продвижение
ТИК ТОК сейчас рулит, да и Инстаграм тоже рассмотрите
чем больше соц. сетей задействуете для продвижения, тем лучше
Re: Продвижение
Тик Ток
Про Тик Ток правильно сказали, тем более эта площадка является популярной и у неё большой охват аудитории, так что продвигаться там нужно обязательно. Главное только аккаунты для Tik Tok купить заранее, которые будете использовать для работы в этой социальной сети.
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