Продвижение

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Продвижение

Сообщение VasiLissa » 01 окт 2019, 09:19

У кого можно заказать качественное продвижение сайта?
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Продвижение

Сообщение Voed » 21 окт 2019, 12:39

По этим ссылкам потом будут переходить, на это расчет? Лучше заказать тизерную https://www.directadvert.ru/ рекламу, она точно привлечет качественный трафик.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Продвижение

Сообщение gonchar84 » 05 мар 2022, 13:20

Сейчас в интернете можно продвигать что угодно, не только сайты, но и социальные сети, бизнес и так далее.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Продвижение

Сообщение derigor » 05 мар 2022, 13:26

gonchar84 писал(а):Сейчас в интернете можно продвигать что угодно, не только сайты, но и социальные сети, бизнес и так далее.

На данный момент популярной социальной сеть является Тик Ток. Поэтому многие люди стараются раскрутить его любыми способами. Есть несколько способов, описанных вот здесь https://tikstar.ru/ . Если у вас получится это сделать, то вы сможете зарабатывать вполне приличные деньги. Но для этого, продвижению надо уделять достаточно внимания.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Продвижение

Сообщение derigor » Сегодня, 11:35

ТИК ТОК сейчас рулит, да и Инстаграм тоже рассмотрите
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Продвижение

Сообщение derigor » Сегодня, 11:42

ТИК ТОК сейчас рулит, да и Инстаграм тоже рассмотрите


чем больше соц. сетей задействуете для продвижения, тем лучше
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Продвижение

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:47

Тик Ток


Про Тик Ток правильно сказали, тем более эта площадка является популярной и у неё большой охват аудитории, так что продвигаться там нужно обязательно. Главное только аккаунты для Tik Tok купить заранее, которые будете использовать для работы в этой социальной сети.
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