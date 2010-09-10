Стоил ли новый айфон своих денег?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Стоил ли новый айфон своих денег?
Ребят, хотелось бы с вами обсудить тему, которая щяс у всех на слуху, вы наверняка большинство по крайней мере из вас знаете что недавно вышел новый айфон, многие его критикуют из-за своей цены, а многие из-за дизайна, а как вы оцениваете сам айфон, мне лично он не понравился, тем более цена его реально очень завышена, а какова ваша оценка?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя