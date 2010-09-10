Сообщение Meran » 03 окт 2019, 18:23

Мне он тоже не нравится. особенно дизайн задней панели, как по мне они перемудрили с количеством камер, и сделали этим самим очень уродскую картинку, а по функционалу он ничем не отличается от 10.