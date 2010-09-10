Стоил ли новый айфон своих денег?
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Re: Стоил ли новый айфон своих денег?
Мне он тоже не нравится. особенно дизайн задней панели, как по мне они перемудрили с количеством камер, и сделали этим самим очень уродскую картинку, а по функционалу он ничем не отличается от 10.
Re: Стоил ли новый айфон своих денег?
Я так понимаю что здесь по поводу нового айфона у каждого свое мнение. Тогда пожалуй и я своим поделюсь, хотя бы потому что я не так давно приобрел его на сайте https://luna.live Где собственно его первым и начали продавать у нас в России, по поводу айфона,ну лично мне он очень понравился, дизайн реально крутой, функционал еще лучше, про камеру я вообще молчу, в общем телефон действительно стоит своих денег, тем более сейчас он на сайте продается со скидкой.
Re: Стоил ли новый айфон своих денег?
Я поклонница техники Apple, сама не понимаю в чем их секрет, но как попробуешь один раз больше не остановишься! Удобство, качество, все быстро работает, отличная картинка, камера хорошего качества. Это первое, что пришло в голову, но на самом деле преимуществ еще больше. Но цены на них действительно кусаются, но я нашла отличный интернет магазин https://macuser.ua . Я именно там купила и Вам советую.
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